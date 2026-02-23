Prima pagina Gazzetta dello Sport | Ira Milan | il Diavolo perde contro il Parma e attacca l’arbitro
Il Milan ha perso contro il Parma, e la sconfitta ha scatenato una forte reazione dei tifosi e della dirigenza. La causa principale è stata una decisione arbitrale contestata nel secondo tempo, che ha influito sul risultato finale. I sostenitori rossoneri si sono riversati sui social per criticare l’operato del direttore di gara, chiedendo chiarimenti e maggiore trasparenza. La tensione tra club e arbitro è salita subito dopo il fischio finale.
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 0-1 per gli ospiti. Rete decisiva, all'80', di Mariano Troilo. Un gol viziato da due falli: un blocco irregolare di Lautaro Valenti sul portiere rossonero, Mike Maignan e un salto a due mani dell'autore del gol su Davide Bartesaghi per andare a prendere il pallone di testa.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan su Zirkzee. Il Diavolo punta l’olandese”La Gazzetta dello Sport di oggi dedica ampio spazio al mercato del Milan, concentrandosi sull'interesse per Joshua Zirkzee.
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Diavolo che Napoli, al Milan resta il campionato”La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un’analisi sulla sfida tra Napoli e Milan, sottolineando come, nonostante le imprese partenopee, il campionato rimanga ancora un obiettivo possibile per i rossoneri.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport: Inter, Pio-Thuram per scappareLa prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, sabato 21 febbraio 2026, è dominata dal tricolore e dall'entusiasmo olimpico. Il titolone centrale recita SIAMO DA ... tuttonapoli.net
Prima pagina Gazzetta: L'Inter se ne va: +10. Alle 18 il Milan prova a tenere vivo il campionatoIn prima pagina, La Gazzetta dello Sport di oggi propone l'elogio per le 30 medaglie dell'Italia ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. In alto si parla di calcio con il titolo ... milannews.it
Buongiorno e buon lunedi a tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 23 febbraio 2026 Tuttosport - "Juve, è tutto in discussione - Toro: D'Aversa per evitare la B" Corriere dello Sport - "Ci arrendiamo!" Gazzetta dello Sport -"Ira Milan Inter - facebook.com facebook
La #primapagina della Gazzetta di oggi IRA MILAN INTER +10 x.com