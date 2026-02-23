Prima pagina Gazzetta dello Sport | Ira Milan | il Diavolo perde contro il Parma e attacca l’arbitro

Il Milan ha perso contro il Parma, e la sconfitta ha scatenato una forte reazione dei tifosi e della dirigenza. La causa principale è stata una decisione arbitrale contestata nel secondo tempo, che ha influito sul risultato finale. I sostenitori rossoneri si sono riversati sui social per criticare l’operato del direttore di gara, chiedendo chiarimenti e maggiore trasparenza. La tensione tra club e arbitro è salita subito dopo il fischio finale.