Mistero al museo Un salto nella preistoria

Il giorno 15 marzo 2026, ore 17 a Teatro Corallo di Bardolino, Via Fosse 13, Bardolino,si terrà lo spettacolo Teatrale per famiglie "Mistero al museo. Un salto nella preistoria". Trama: la prof.ssa Teodora Teodori, cerca di aprire una porta spazio-temporale, ma di lei si perde ogni traccia. Il Capi e l'Assistente decidono di andare a salvarla, ma vivono un emozionante incontro con dei T-Rex! Riusciranno i nostri eroi a trovare e salvare la professoressa Teodori e a tornare tutti quanti nel presente? Lo spettacolo è inserito all'interno della rassegna teatrale e organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Bardolino e Fondazione Aida.