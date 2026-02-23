Riccardo Muti ha diretto il secondo viaggio nella coralità durante la masterclass

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Torna a Ravenna Cantare amantis est (“cantare è proprio di chi ama”), il progetto corale curato da Anna Leonardi nell’ambito del cartellone di Ravenna Festival 2026. L’iniziativa lancia una call rivolta a cori e coristi di tutta Italia per partecipare a una masterclass dedicata al canto, accanto al Maestro Riccardo Muti, nel segno di Verdi, Bellini, Mozart e Boito. Un invito aperto a cori e coristi di ogni età e livello - professionisti, amatori e voci bianche - per due giorni di lezioni, prove e approfondimenti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Beats of Pompeii 2026: nuovi appuntamenti con Riccardo Cocciante, Riccardo Muti e Hauser

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Masterclass Cantare amantis est: secondo viaggio nella coralità diretto da Riccardo Muti; Ravenna Festival 2026 – ‘Cantare amantis est’: secondo viaggio nella coralità diretto da Riccardo Muti; Cantare amantis est: torna a Ravenna la due giorni dedicata alla coralità e diretta dal Maestro Muti. Via alle iscrizioni; Ravenna Festival: torna il viaggio corale di Cantare amantis est.

Cantare amantis est: torna a Ravenna la due giorni dedicata alla coralità e diretta dal Maestro Muti. Via alle iscrizioniOltre tremila voci unite sotto un’unica volta, provenienti da tutta Italia, animate dalla stessa passione. Da quell’entusiasmo inaspettato nasce la ... ravennanotizie.it

Ravenna Festival: torna il viaggio corale di Cantare amantis estLanciata una nuova chiamata aperta a tutti per gli eventi con il Maestro Muti in programma per 1 e 2 giugno al Pala de Andrè ... ravenna24ore.it

Per il debutto del Macbeth al Regio di Torino attesi tanti ospiti. E' la prima dell'opera che segna l'atteso ritorno del Maestro Riccardo Muti #ANSA x.com

Tanti cari auguri, Ambasciatore Giorgio Starace. Questa foto ad Abu Dhabi con il Maestro Riccardo Muti mi ricorda quanto la musica sia uno straordinario strumento di dialogo tra i Paesi. Le auguro un compleanno sereno e un anno ricco di soddisfazioni e nuo - facebook.com facebook