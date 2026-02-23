Loftus-Cheek si opera | era uscito dal campo in barella e con i denti rotti

Da ilfattoquotidiano.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Loftus-Cheek si è infortunato durante la partita tra Milan e Parma, a causa di un duro scontro che ha causato una frattura dell’osso alveolare. Dopo essere uscito dal campo in barella e con i denti rotti, il giocatore è stato portato in ospedale per un intervento chirurgico programmato per oggi. L’incidente ha interrotto bruscamente la sua prestazione in campo, lasciando incertezza sulle sue condizioni di recupero.
Loftus-Cheek dovrà essere operato oggi, 23 febbraio, a causa della frattura dell’osso alveolare, un trauma facciale importante, procuratasi ieri nel corso della sfida tra Milan e Parma, poi persa dai rossoneri per 0-1. Si tratta di un intervento molto delicato e non comune nel mondo calcio: resta da capire se verranno applicate viti o placche e a questo punto è anche complicato definire i tempi di recupero. C’è dunque preoccupazione in casa Milan. All’undicesimo minuto della sfida di Serie A tra il Milan appunto e il Parma, dopo uno scontro con il portiere del Parma Corvi, il centrocampista inglese si è fatto male e da subito ha tenuto in apprensione la panchina rossonera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Loftus-Cheek esce dal campo in barella e con i denti rotti: cosa è successo in Milan-ParmaRuben Loftus-Cheek si è ferito gravemente durante il match tra Milan e Parma, uscendo dal campo in barella e con i denti rotti.

Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un duro colpo alla testa: brutto scontro con CorviLoftus-Cheek si ferma dopo un impatto violento con Corvi durante la partita, che gli provoca un infortunio alla testa.

