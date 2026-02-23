L’incubo di Maignan Modric la sola luce Pulisic non convince

Maignan ha subito un gol senza colpa evidente, causato da un errore nel posizionamento. Modric ha brillato come unica nota positiva, creando molte occasioni per la sua squadra. Pulisic ha deluso le aspettative, mostrando poca incisività in campo. La difesa ha fatto fatica a contenere gli attaccanti avversari, mentre il portiere si è trovato spesso in difficoltà. La partita si è accesa principalmente grazie alle iniziative di Modric.

MAIGNAN 5,5. Altra serata da incubi, nell’azione del gol non c’è carica ma un “blocco“ che lo sorprende. TOMORI 5,5. Subito in avvio una disattenzione, poi comincia a spingere. Ma è troppo nervoso. DE WINTER 6. Si veste velocemente da titolare, bene su Pellegrino. BARTESAGHI 5,5. Si fa sovrastare e affossare da Troilo sull’azione del gol. Doveva essere coinvolto di più per il suo mancino. SAELEMAEKERS 5,5. Primo tempo frizzante, ci prova dalla distanza e inventa preziosi “tagli“ per i compagni. Poi si spegne. LOFTUS CHEEK sv. Da brividi l’impatto con Corvi dopo otto minuti, deve abbandonare in barella e col collo immobilizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.

| MILAN-COMO 0-1: Fine del primo tempo. Andiamo sotto all’intervallo, causa l’errore di Maignan che ha permesso a Nico Paz di trovare la rete del vantaggio. Milan che non sta soffrendo ma che non ha creato grosse occasioni. E di Tomori l’unico tiro insidio - facebook.com facebook