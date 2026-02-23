Kazuyoshi Miura spiazza tutti a 58 anni | firma con una nuova squadra di calcio
Kazuyoshi Miura, calciatore giapponese di 58 anni, torna in campo per motivi diversi dalla nostalgia: vuole dimostrare di poter ancora competere. La sua decisione deriva dalla voglia di affrontare nuove sfide e di mantenere vivo il suo amore per il calcio. Dopo aver firmato con una squadra di provincia, si prepara ad allenarsi duramente su un campo che rivela i segni di tante stagioni passate. La sua scelta sorprende molti appassionati.
Un uomo di 58 anni che si allaccia gli scarpini non per nostalgia, ma per misurare ancora il tempo con il pallone: la storia di Kazuyoshi Miura riparte da un campo di provincia giapponese, dove l’erba sa di fatica e di promesse nuove. Un professionista che rifiuta l’inerzia. C’è chi vede un gesto romantico. C’è chi vede una sfida ai numeri. Io vedo un professionista che rifiuta l’inerzia. Kazuyoshi Miura, classe 1967, continua a spostare l’asticella della longevità sportiva. Da oltre tre decenni. Lo fa con costanza. Con disciplina. Con un rispetto quasi religioso per la routine. Una carriera tra epoche e continenti. 🔗 Leggi su Serieanews.com
Il Pioniere del Sol Levante: Miura all'Ombra della Lanterna Quando nell'estate del 1994 il Genoa annunciò l'acquisto di Kazuyoshi Miura, il calcio italiano si trovò davanti a un fenomeno mai visto prima. Non si trattava solo di un trasferimento sportivo, ma di u - facebook.com facebook