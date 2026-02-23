Innalzamento del mare le risposte sul futuro di Trieste sono in Antartide | cosa sta succedendo

L’innalzamento del livello del mare causa un aumento delle maree eccezionali a Trieste e Muggia. Recenti rilevamenti indicano che le acque alte si verificano con maggiore regolarità, sorprendendo i residenti e le autorità. La causa principale risiede nei cambiamenti climatici globali e nel riscaldamento degli oceani, che influenzano i pattern delle maree. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per capire come gestire il fenomeno.

A Trieste e Muggia l'acqua alta non è più un'eccezione: episodi che un tempo si contavano su una mano oggi tornano con maggiore frequenza. Per capire quanto potrà salire il mare nei prossimi decenni, una parte della risposta si cerca lontanissimo da qui: in Antartide orientale, dove l'equipaggio della nave da ricerca Laura Bassi, con il progetto Dione, sta studiando una delle aree più sensibili del pianeta.La 41esima missioneIl 13 febbraio la nave da ricerca Laura Bassi ha finalmente raggiunto la remota costa di Sabrina, nel cuore dell’Antartide orientale, a oltre 3.000 chilometri di distanza dalle coste della Tasmania, dove si trovano gli insediamenti abitati permanenti più vicini. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Innalzamento del mare, le risposte sul futuro delle coste regionali sono in Antartide: cosa sta succedendoL’aumento del livello del mare, causato dall’innalzamento delle temperature, trova risposte sorprendenti in Antartide.

