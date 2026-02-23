Inclusione scolastica quando cambiare docente fa male | Nicolò a casa dal 6 febbraio la mamma chiede aiuto per fermare la regressione
La decisione di cambiare docente di sostegno ha portato Nicolò, studente autistico, a restare a casa dal 6 febbraio. La madre denuncia che questa modifica ha peggiorato il suo percorso scolastico, chiedendo interventi urgentie per evitare ulteriori regressioni. La famiglia intende trovare una soluzione che assicuri continuità e stabilità, considerando l'importanza di un ambiente educativo stabile per Nicolò. La richiesta coinvolge anche le autorità competenti per un intervento immediato.
Nicolò, studente autistico, lascia la scuola a causa del cambio docente di sostegno. La madre scrive ai Ministri Valditara e Locatelli chiedendo un nuovo istituto per garantire la continuità didattica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La Giornata dei calzini spaiati e l’inclusione scolastica: quando il simbolo non basta a cambiare la pratica quotidiana nelle classiLa Giornata dei calzini spaiati si ripete ogni anno nelle scuole italiane, ma spesso resta solo un gesto simbolico.
Il digitale a scuola serve per apprendere meglio, non più velocemente: interazione, inclusione, alleggerimento del lavoro del docente. Ecco quando fa beneIn molte scuole italiane si discute ancora su come usare il digitale.
Approfondimenti, notizie e discussioni
La nuova inclusione è legge. Cosa cambia in concreto?Il 16 maggio scorso sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale otto decreti legislativi attuativi della Buona scuola, che concretizzano quanto previsto dalla legge nelle deleghe al governo. Tra di ... disabili.com
Inclusione scolastica, i numeri crescono ma la continuità noIn questo articolo il vicepresidente di Libera Associazione Disabili Imprenditori mette in luce i problemi del sistema educativo italiano ... startupbusiness.it
"L’inclusione scolastica degli studenti con disabilità" Laboratorio #DiSAL Lombardia – Seminario di formazione per #dirigenti, #docenti e #coordinatori didattici. Iscrizione: inquadra il QR code presente nella locandina. disal.it x.com
Nuove risorse per l’inclusione scolastica e il plurilinguismo arrivano alla BRaT, la biblioteca dei ragazzi di Treviso - facebook.com facebook