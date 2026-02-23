Inclusione scolastica quando cambiare docente fa male | Nicolò a casa dal 6 febbraio la mamma chiede aiuto per fermare la regressione

La decisione di cambiare docente di sostegno ha portato Nicolò, studente autistico, a restare a casa dal 6 febbraio. La madre denuncia che questa modifica ha peggiorato il suo percorso scolastico, chiedendo interventi urgentie per evitare ulteriori regressioni. La famiglia intende trovare una soluzione che assicuri continuità e stabilità, considerando l'importanza di un ambiente educativo stabile per Nicolò. La richiesta coinvolge anche le autorità competenti per un intervento immediato.