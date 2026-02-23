Il programma Rai verso la chiusura | il motivo lascia tutti perplessi

Il programma Rai sta per chiudere a causa di bassi ascolti e di una diminuzione degli spettatori. Questa decisione riguarda principalmente le recenti difficoltà nel mantenere il pubblico fedele, nonostante gli sforzi di approfondimento su temi di attualità come il caso Crans-Montana. La scelta si basa anche sulle valutazioni interne relative alla sostenibilità del format. La rete ha comunicato che, con ogni probabilità, questa sarà l’ultima stagione del programma.

Questa sera Massimo Giletti torna in onda su Rai 3 con Lo Stato delle cose. In base alle anticipazioni pubblicate sul sito della Rai, la puntata prevede approfondimenti su temi di attualità e inchiesta, tra cui il caso Crans-Montana, con aggiornamenti che saranno discussi in studio. Tra i contenuti annunciati figura anche un confronto con Marco Travaglio, incentrato sui principali casi della settimana. Spazio inoltre alla cronaca nera, con riferimenti al caso Garlasco e all’inchiesta Hydra. Chiusura anticipata di Lo Stato delle cose: le indiscrezioni. Nonostante i risultati di ascolto, il programma potrebbe interrompersi prima del previsto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

