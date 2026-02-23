il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Il prezzo di benzina, diesel e gpl aumenta a causa dei rincari internazionali del petrolio. Questa mattina, le stazioni di servizio segnano tariffe più alte rispetto alla settimana scorsa, con un incremento di circa 3 centesimi al litro. Nei distributori delle grandi città, si registrano i prezzi più elevati, mentre nelle aree rurali si osservano variazioni minori. Le autorità monitorano la situazione e prevedono ulteriori variazioni nel corso della giornata.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 23 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

