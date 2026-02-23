Il Cielo di Jupiter l' oroscopo per tutti i segni zodiacali

Il cielo di Jupiter ha portato una forte energia a tutti i segni zodiacali, a causa di un'inaspettata configurazione astrale. Questa influenza si riflette in un aumento di motivazione e in decisioni rapide, soprattutto nel settore lavorativo. Gli esperti consigliano di mantenere la calma durante le scelte più importanti della giornata. Le stelle indicano che questo clima favorisce le iniziative personali, anche se richiede attenzione ai dettagli.

Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026 per tutti i segni. Ariete L'entusiasmo sarà il vostro motore. Saturno vi sostiene con una forza diretta, quasi elettrica: vi sentite pronti a fare, a rischiare, a dire “ci provo” senza troppe analisi. Un'iniziativa insolita catturerà la vostra attenzione e potrebbe diventare la scintilla che accende l'interasettimana. Nettuno vi rende rapidi nel cogliere opportunità, ma attenzione: non confondete impulso e direzione. Il Cielo vi suggerisce di ascoltare anche l'intuito profondo, non solo l'adrenalina. Questo lunedì è perfetto per iniziare qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

