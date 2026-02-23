il brescia torna al successo sotto gli occhi di guardiola vincono ancora benevento e catania

Il Brescia ha ottenuto una vittoria importante grazie a una rete decisiva nel secondo tempo. La squadra ha dominato il campo fin dai primi minuti, sfruttando le occasioni create in area avversaria. La presenza di Guardiola tra il pubblico ha attirato l’attenzione di tutti, rendendo il risultato ancora più significativo. Nel frattempo, Benevento e Catania hanno confermato il buon momento, mentre l’Ascoli mantiene una posizione di vantaggio in classifica. La sconfitta della Juventus Next Gen ha sorpreso gli appassionati.

Ricco il programma della domenica con ben 14 partite di tutti e tre i gironi. Domani i posticipi, Virtus Verona-Vicenza (A) e Ternana-Forlì (B). Ecco intanto tutto quanto accaduto. Sotto gli occhi di Pep Guardiola – arrivato (a sorpresa) al Rigamonti per il compleanno del suo amico Edoardo Piovani, storico dirigente ora club manager-, il Brescia soffre ma ritrova il successo contro la Pro Patria: ospiti due volte avanti con Desogus e due volte raggiunti (da Fogliata e poi da Cazzadori), poi il gol decisivo lo trova Balestrero che ha messo lo zampino in tutte le azioni più importanti. Corini guadagna così due punti sul Lecco terzo (ora a meno 3), fermato sullo 0-0 dall’AlbinoLeffe e atteso proprio a Brescia per lo scontro diretto di sabato prossimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

