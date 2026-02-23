Green Carpet la sfilata evento di Sanremo 2026 | dove vederlo
Green Carpet, la sfilata evento di Sanremo 2026, si svolge a causa dell’alta partecipazione di stilisti e star internazionali che vogliono presentare le ultime tendenze moda. La manifestazione si tiene lungo le vie principali della città, attirando fan e curiosi da tutta Italia. Le strade si riempiono di abiti eleganti e colori vivaci, creando un’atmosfera di festa. La sfilata promette di essere uno dei momenti più attesi della settimana sanremese.
L’attesa è finalmente terminata e la Città dei Fiori torna a essere grande protagonista della settimana dedicata al Festival di Sanremo. Con l’archiviazione delle Olimpiadi Invernali, l’attenzione si sposta interamente sulla musica. Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, si alza ufficialmente il sipario dei 7 giorni più glamour dell’anno con il Green Carpet. Questa sfilata inaugurale vede i 30 artisti in gara attraversare il centro di Sanremo per raggiungere il Teatro Ariston, trasformando via Matteotti in una passerella a cielo aperto dove è possibile vedere i 30 Big tutti insieme prima del debutto sul palcoscenico. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sanremo 2026: Fioricoltura italiana in scena, dal green carpet all’Ariston, un omaggio a colori e profumi.Sanremo 2026 porta in scena la fioricoltura italiana, dal green carpet all’Ariston, dove i fiori decorano il palco e riempiono l’aria di profumi intensi.
Guida completa al Festival di Sanremo 2026: date e dove vederloSotto i riflettori dello storico Teatro Ariston, prende vita la magia del Festival di Sanremo.
