Green Carpet la sfilata evento di Sanremo 2026 | dove vederlo

Green Carpet, la sfilata evento di Sanremo 2026, si svolge a causa dell’alta partecipazione di stilisti e star internazionali che vogliono presentare le ultime tendenze moda. La manifestazione si tiene lungo le vie principali della città, attirando fan e curiosi da tutta Italia. Le strade si riempiono di abiti eleganti e colori vivaci, creando un’atmosfera di festa. La sfilata promette di essere uno dei momenti più attesi della settimana sanremese.