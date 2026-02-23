GPS graduatorie supplenze docenti 2026 28 | vecchi e nuovi requisiti di accesso Chi avrà la riserva e chi no

L'apertura delle graduatorie GPS per le supplenze 202628 si deve a un aggiornamento dei requisiti di accesso, che coinvolge sia i candidati già inseriti sia i nuovi. La procedura si realizza dal 23 febbraio alle 12 fino al 16 marzo alle 23.59, permettendo ai docenti di aggiornare i propri profili e presentare le domande. Tra le novità ci sono criteri più stringenti per ottenere la riserva, mentre alcuni candidati devono verificare se rispettano ancora le condizioni richieste.

Graduatorie GPS si rinnovano dal 23 febbraio ore 12.00 al 16 marzo ore 23.59. Quali sono i requisiti di accesso? L'articolo GPS graduatorie supplenze docenti 202628: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi no. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: GPS graduatorie supplenze docenti 2026/28: vecchi e nuovi requisiti di accesso. Chi avrà la riserva e chi no; Docenti: aggiornamento GPS 2026-2028, pubblicata l’Ordinanza. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo; CISL Scuola: rinnovo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) Docenti domande dal 23 febbraio al 13 marzo; GPS 2026/2028, come compilare la domanda?. Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) 2026-28: cosa cambia per docenti, punteggi e graduatorieAggiornamento GPS 2026-28: domande dal 23 febbraio al 16 marzo e come viene valutata l’abilitazione su materia nella prima fascia sostegno. alfemminile.com Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Buongiorno. Vorrei chiedere a chi ha più esperienza un chiarimento circa le graduatorie concorsi (mi riferisco in particolare a quella pubblicata di recente del Ministero della Giustizia per assistenti cod.02, ma vale per tutte). Oltre al 50% di posti riservati, mi con - facebook.com facebook