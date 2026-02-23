Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

Il 1° marzo 2026, la Domenica Metropolitana si svolge per offrire ai residenti di Firenze l’ingresso gratuito ai Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi. La causa è la volontà di promuovere la cultura e rendere accessibili le opere d’arte a tutti. Durante la giornata, vengono organizzate visite guidate e attività per famiglie. Molti cittadini approfittano di questa occasione per scoprire i tesori della città. La partecipazione è aperta a chiunque voglia esplorare i musei cittadini.

Nella giornata del 1° marzo 2026 torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Alle collezioni permanenti si affianca la ricca programmazione di mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali: Al Museo Novecento ultimi giorni per visitare due grandi mostre: CENTOVENTI: Villa Romana 1905-2025 e Helen Chadwick: Life Pleasures, la prima ampia mostra dedicata in Italia a una delle artiste britanniche più radicali e influenti della seconda metà del Novecento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Weekend a Milano: dal 20 al 22 febbraio; Weekend a Bari e dintorni: cosa fare il 21 e 22 febbraio tra cultura, spettacoli e grandi eventi; Carnevale a Venezia, per l'ultima domenica di feste la città si è riempita di maschere: in piazza San Marco ritorna l'acqua alta.

Musei gratis, il 1 marzo torna la Domenica metropolitanaNella giornata del 1° marzo 2026 torna l’appuntamento con la Domenica Metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuita ... nove.firenze.it

Domenica ecologica a Roma: stop alle auto il 22 febbraio nella Fascia VerdeTorna a Roma uno degli appuntamenti più noti dedicati alla mobilità sostenibile: domenica 22 febbraio è in programma una nuova domenica ecologica, con lo ... funweek.it

Domenica, fermata della metropolitana linea B Cavour. Qui @gualtierieurope e tale @eugenio_patane non vengono mai a fare i videini. La gestione quotidiana del servizio da parte di @InfoAtac è indegna di qualsiasi Paese civile. Vergognatevi tutti. x.com

CARNEVALE DI MISTERBIANCO, DOMENICA 15 FEBBRAIO LE NAVETTE SPECIALI DALLA METRO MONTE PO In occasione del Carnevale di Misterbianco, Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania rende noto che anche domenica 15 febbraio - facebook.com facebook