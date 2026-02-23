Direttamente dagli anni ’90 la collana con perline torna e conquista proprio tutte 5 modelli su cui scommettere

Il ritorno della collana con perline degli anni ’90 è dovuto alla voglia di rivivere stili passati e alla crescente domanda di accessori vintage. Questo modello, con cinque varianti diverse, si adatta facilmente a ogni look e si rende protagonista tra i preferiti delle fashioniste. La ripresa di questo accessorio dimostra come le mode del passato continuino a influenzare le scelte di oggi. Le vendite sono in aumento nelle boutique di tendenza.

Finalmente è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle il lungo inverno e fare spazio ai trend della primavera. Il primo? Ovviamente la collana con perline in pieno stile anni Novanta! Colorata, trendy e con vibes vacanziere, la collana di perline è l'accessorio più cool della prossima stagione. Un must da sfoggiare al mare, ma anche in città per arricchire ogni look e renderlo davvero originale.

