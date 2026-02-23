attico a milano con terrazze verdi e vista sul duomo skyline

Un attico a Milano con terrazze verdi e vista sul Duomo si distingue per le sue caratteristiche uniche. La causa di questa proposta è la crescente domanda di spazi abitativi che uniscano comfort e panorama urbano. La proprietà offre un’ampia terrazza con piante e una vista impareggiabile sulla cattedrale, creando un’oasi di relax nel cuore della città. La presenza di questa residenza contribuisce a cambiare il volto del quartiere, attirando attenzione di chi cerca un angolo di tranquillità.

Milano vista dall’alto ha un ritmo diverso. I rumori si fanno più distanti, le superfici dei tetti diventano una trama compatta e, in lontananza, le guglie del Duomo si stagliano contro il cielo. In questo scenario si inserisce l’attico progettato da Mattia Lorenzo Vittori, un intervento che mette al centro la relazione tra architettura, luce e paesaggio urbano. IPA Living Chiara Cadeddu Sedia in stile Wishbone blu petrolio nell’ingresso dell’attico con opera astratta alle pareti Non è solo una questione di vista panoramica. È il modo in cui l’interno si apre verso l’esterno, lasciando che la città entri visivamente negli ambienti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Gianni Sperti: L’attico di lusso a Roma, il design minimalista e il terrazzo con vista sul GazometroGianni Sperti apre le porte del suo attico a Roma, mostrando un ambiente dal design minimalista e un terrazzo che offre una vista sul Gazometro.

