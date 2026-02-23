Alba Parietti a Sanremo | Mi sono fatta trent' anni sulla poltrona in quella platea quel ruolo lo conosco meglio di tutti

Alba Parietti ha scelto di partecipare a Sanremo perché ha trascorso trent'anni seduta tra il pubblico, imparando i segreti del festival. Per lei, il ruolo di inviata rappresenta un ritorno alle origini e un'occasione per condividere le sue esperienze dirette. Conoscendo bene la manifestazione e i suoi protagonisti, si prepara a intervistare i cantanti con entusiasmo. La sua presenza aggiunge un tocco di familiarità a questa edizione del festival.

Alba Parietti è arrivata a Sanremo dove sarà l'inviata de La Vita in Diretta e intervisterà i cantanti. Sui suoi canali social ha condiviso il viaggio e la prima giornata. "Non devo stare via tre mesi, devo stare via tre giorni. Valigia numero 1, valigione numero 2, valigia numero 3. Poi abbiamo un po' di roba appesa, destinazione Sanremo", ha detto in una delle sue prime Instagram Stories, quella che apre ufficialmente quello che ha definito "il tour de force" del Festival. La torinese ha poi postato una canzone di Vasco Rossi, "Prendi la strada" e ha mostrato le immagini del suo viaggio in autostrada verso la Città dei Fiori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Alba Parietti, cantanti e musicisti: tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026A poco più di tre settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, arrivano le prime conferme sui nomi dei protagonisti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Non ho mai nascosto i 'ritocchini'. La bocca non è venuta come avrei voluto ma ho imparato a conviverci. A Sanremo non ho la carta ma 'le gambe d'identità': parla Alba Parietti; Alba Parietti: Ritocchini? La bocca non è venuta come avrei voluto. Il sedere non è più quello di una volta. L'unico minilifting a 60 anni; Alba Parietti: Non ho mai nascosto i ritocchini, la bocca non è venuta come avrei voluto, ma ho imparato a conviverci. Sanremo? Ormai non ho la carta, ma le gambe d'identità; Alba Parietti rompe il silenzio sui ritocchini: Naso e zigomi sono come da bambina.

Alba Parietti: «Amo il lavoro (e non mi fido più dei colpi di fulmine)»Torna a Sanremo come inviata della Vita in diretta in un momento di svolta della sua storia professionale e privata ... sorrisi.com

''Ho imparato a conviverci'': Alba Parietti parla dei suoi ritocchini e svela cosa è andato ‘storto’ col chirurgo estetico''Ho imparato a conviverci'': Alba Parietti parla dei suoi ritocchini e svela cosa è andato ‘storto’ col chirurgo estetico ... gossip.it

Alba Parietti parla chiaro sui ritocchini estetici - facebook.com facebook