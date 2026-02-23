A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi | la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica Vaticana

La mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana a Roma espone disegni della Basilica Vaticana, poiché il museo ha deciso di aprire eccezionalmente al pubblico un luogo solitamente riservato agli studiosi. La decisione mira a consentire ai visitatori di ammirare dettagli mai mostrati prima, spesso nascosti nei depositi. Questa apertura speciale permette di approfondire aspetti artistici e architettonici spesso sconosciuti al grande pubblico. L’evento offre un’opportunità unica di scoprire un patrimonio inedito.

A Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili "ai comuni mortali" ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell'arte. Tra questi c'è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra gratuita, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con un evento dedicato a uno dei cantieri più studiati della storia dell'architettura: la Basilica di San Pietro. Avremo finalmente un'opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali.

