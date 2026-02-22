Ucraina quattro anni di guerra la storia di Irina e suo figlio Artyom | Vorremmo dormire almeno una notte senza avere paura

Irina e suo figlio Artyom vivono in Ucraina da quattro anni, da quando l’invasione russa ha portato distruzione e insicurezza. La causa del loro disagio deriva dal conflitto che ha sconvolto le loro vite, impedendo loro di trovare pace e stabilità. Ogni notte, le due persone cercano di dormire senza paura, ma il suono delle sirene e i bombardamenti continuano a disturbare i sogni di Artyom. La paura di un nuovo attacco resta costante.

Come molti abitanti della capitale Irina e Artyom, vivono con poche ore di elettricità al giorno. I bombardamenti hanno colpito la rete energetica, rendendo instabile ogni gesto quotidiano: cucinare, scaldarsi, studiare. In inverno il freddo entra nelle case insieme all'incertezza. Per Artyom, la guerra significa anche isolamento. Le interruzioni scolastiche, le attività sospese, la difficoltà negli spostamenti aggravano una condizione già fragile. È attraverso i programmi di supporto alle famiglie e alle istituzioni che si occupano di minori senza cure parentali che l'organizzazione internazionale WeWorld segue anche loro, offrendo sostegno educativo e psicologico.