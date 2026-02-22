Trento corsaro a Vercelli | poker di successi e quarto posto blindato Gol e highlights?

Il Trento ha conquistato la vittoria contro la Pro Vercelli, segnando tre gol e ottenendo il quarto successo di fila, grazie a una performance convincente. La causa di questa vittoria deriva dall’efficacia offensiva e dalla solidità difensiva dimostrata in campo. La squadra ha dominato il match e ha consolidato il suo piazzamento in classifica, avvicinandosi alla zona alta della classifica. La partita ha mostrato una squadra in crescita e determinata a mantenere il ritmo.