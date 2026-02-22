Trento corsaro a Vercelli | poker di successi e quarto posto blindato Gol e highlights?
Il Trento ha conquistato la vittoria contro la Pro Vercelli, segnando tre gol e ottenendo il quarto successo di fila, grazie a una performance convincente. La causa di questa vittoria deriva dall’efficacia offensiva e dalla solidità difensiva dimostrata in campo. La squadra ha dominato il match e ha consolidato il suo piazzamento in classifica, avvicinandosi alla zona alta della classifica. La partita ha mostrato una squadra in crescita e determinata a mantenere il ritmo.
I gialloblù vincono 3-1 in trasferta, mostrano carattere e consolidano una posizione di vertice che profuma di ambizione C’è una squadra che non smette di crescere, di convincere e soprattutto di vincere. È il Trento, che espugna il campo della Pro Vercelli per 3-1 nella 28ª giornata di campionato e centra la quarta vittoria consecutiva, rafforzando con decisione il quarto posto solitario in classifica. Una prova di maturità, personalità e qualità, che certifica il grande momento della formazione gialloblù. La squadra allenata da Luca Tabbiani si presenta con il consueto 4-3-3 e approccia la gara con ordine e attenzione. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Serie C, Trento corsaro ad Arzignano: colpo esterno e quinto posto blindato.
