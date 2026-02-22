Terribile frontale auto-moto | 5 coinvolti biker soccorso dell' eliambulanza

Un incidente frontale tra auto e moto ha coinvolto cinque persone lungo la Strada provinciale 3 tra Invico e Biogno. La causa sembra essere stata una mancata manovra di sorpasso. Un motociclista è stato recuperato dall’eliambulanza, mentre gli altri sono stati portati in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Sul luogo sono presenti le forze dell’ordine per gestire la viabilità e le indagini.

Un motociclista trasportato al Civile in codice giallo; sul posto ambulanze, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, lungo la Strada provinciale 3 nel territorio di Lodrino, nel tratto compreso tra la frazione di Invico e la località Biogno. Nello scontro sarebbero rimaste coinvolte due moto e un'automobile, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio dei carabinieri di Gardone, intervenuti per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto sarebbe stato frontale, con conseguenze soprattutto per uno dei centauri, che ha riportato le ferite più significative.