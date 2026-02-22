ryan garcia punta a shakur stevenson come prossimo sfidante

Ryan Garcia mira a Shakur Stevenson come prossimo avversario, dopo aver riconquistato il titolo WBC dei pesi welter. La sua decisione deriva dalla volontà di affrontare un avversario di livello superiore e consolidare la sua posizione nel ranking mondiale. Garcia ha già iniziato a parlare pubblicamente della possibilità di un match, attirando l’attenzione degli appassionati di pugilato. La sfida potrebbe avere luogo nelle prossime settimane, secondo le indiscrezioni.

Shakur Stevenson contro Ryan Garcia: un match ancora prematuroShakur Stevenson combatte contro Ryan Garcia perché entrambi vogliono affermarsi come i migliori nel peso welter.

Shakur Stevenson punta al match redditizio contro Isaac Cruz dopo LopezShakur Stevenson si sta preparando a un match importante contro Isaac Cruz.

Ryan Garcia è uno dei tre pugili più famosi al mondo. La sua popolarità è pazzesca. Ma, a differenza di Canelo e Fury, non è ancora diventato campione del mondo. Da ragazzino prodigio a eterno incompiuto il passo è stato breve. In questi anni seri problemi - facebook.com facebook