Pronostici Milan-Parma | marcatore e tiri in porta

Il Milan ha deciso di puntare su un attaccante giovane per rafforzare l’attacco, dopo le recenti difficoltà in campionato. La scelta arriva in vista della sfida contro il Parma, in programma a San Siro, dove il tecnico Allegri si aspetta una reazione dalla squadra. I tifosi attendono con fiducia una prestazione convincente, mentre il Parma si prepara a mettere in difficoltà i rossoneri. La partita promette emozioni e tanti tiri nello specchio.

Milan-Parma, le dritte in chiave player building sulla sfida in programma a San Siro: ecco tutte le scelte Chiamato a rispondere all’ Inter dopo lo stop casalingo infertogli dal Como, il Milan di Massimiliano Allegri affronta il Parma in una partita agevole solo sulla carta. Relativamente tranquilli dall’alto dei ventinove punti messi in cascina, i ducali si presentano a San Siro con il brio di chi ha relativamente poco da perdere. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Con i rossoneri che volente o nolente dovranno fare la partita, le giocate dei singoli potrebbero spaccare l’inerzia dell’incontro in un senso o nell’altro. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostici Torino-Milan: marcatore e tiri in portaAnalisi e pronostici sulla sfida tra Torino e Milan, con focus su marcatore e tiri in porta.

Pronostici Milan-Lecce: marcatore e tiri in portaAnalisi e pronostici per la sfida Milan-Lecce a San Siro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Pronostico Milan-Parma quote analisi 26ª giornata Serie A; Pronostico Milan-Parma: analisi, quote e consigli; Pronostici di Serie A | Genoa-Torino (12.30) | Atalanta-Napoli (15) | Milan-Parma (18) | Roma-Cremonese (20.45) | Domenica 22 febbraio; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 9/1526 di sabato 21 febbraio 2026.

Milan Parma quote marcatoreDopo il pareggio per 1-1 nel recupero contro il Como, il Milan giocherà ancora a giocare a San Siro, questa volta ospitando un Parma in grande forma. Chi potrà essere il ... milannews.it

Pronostico Milan-Parma, crociati sempre in rete a San Siro dal 2011Il pareggio contro il Como ha lasciato l'amaro in bocca, ma il Milan ha comunque centrato il 24esimo risultato utile consecutivo. Un dato che certifica continuità, ma che (per ora) ... milannews.it

Questa sera a #SanSiro il #Milan ospita il #Como nel recupero della 24a giornata di #SerieA con l'obiettivo di ridurre a 5 punti il distacco dall' #Inter capolista. Tempo di pronostici: quanto finirà la partita secondo voi #milannews24 x.com

+ 8* sul Milan + 11 sul Napoli + 14 sulla Roma + 15 sulla Juventus Polemiche a parte abbiamo superato il primo scoglio importante che consolida il nostro primato e lancia la nostra fuga scudetto. Pronostici permettendo (sperando che il Milan perda punti cont - facebook.com facebook