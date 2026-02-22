Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas al PSV oggi si aggira intorno ai 35,66 euroMWh, un aumento rispetto ai giorni scorsi. La causa principale di questa variazione riguarda le tensioni nei mercati energetici europei, influenzate da condizioni climatiche e da una domanda più alta del previsto. Il valore si mantiene stabile rispetto alle settimane passate, ma resta soggetto a fluttuazioni rapide. Questo dato rappresenta un punto di riferimento importante per operatori e consumatori.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 16 Febbraio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,338 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a inizio mese. Dopo aver raggiunto un picco di 43,88 euroMWh (0,410 euroSmc) il 2 Febbraio 2026, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi su valori inferiori ai 36 euroMWh (0,336 euroSmc) nelle ultime sedute. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

Bollette luce e gas più care a febbraio 2026: di quanto aumentano i prezziL’inizio del 2026 segna una nuova fase di rialzo per i prezzi energetici in Italia, interrompendo la stabilità osservata l’anno scorso. Ecco i dati aggiornati. quifinanza.it

Il prezzo del gas al #TTF oggi ha toccato nuovamente i 30 €/MWh... goodnews... I permessi di emissione ETS invece si aggirano sui 68 €/tCO2. x.com