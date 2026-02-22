Oroscopo Marzo 2026 per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci | amore lavoro e benessere

L’oroscopo di marzo 2026 rivela che i segni zodiacali affrontano sfide diverse a causa delle posizioni planetarie. Gli esperti notano come i transiti influenzeranno i rapporti e le scelte professionali, spingendo molti a rivedere le proprie priorità. Per alcuni, il mese porterà opportunità inaspettate, mentre altri dovranno gestire tensioni. La presenza di Mercurio in movimento suggerisce una comunicazione più fluida, ma anche sorprese nei progetti di lungo termine. La fase richiede attenzione ai dettagli.

Siamo negli ultimi giorni di febbraio e marzo 2026 è ormai alle porte. Questo è il momento giusto per capire dove mettere energia e dove alleggerire. Le prime giornate del mese (1–7 marzo) chiedono organizzazione concreta, tra il 14 e il 16 si aprono confronti chiarificatori, mentre nell’ultima settimana sarà decisivo chiudere ciò che hai rimandato. Non è un mese impulsivo: è un mese di scelte misurate. A cura di Artemide Aggiornato il 22 febbraio 2026 In sintesi (TL;DR): Giorni migliori: 3–7 marzo e 14–16 marzo per decisioni operative Giorni più delicati: 8–9 marzo e 19–21 marzo, evita reazioni impulsive Focus del mese: entra in marzo con una priorità definita e taglia ciò che disperde energia VAI AL TUO SEGNO: Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario Pesci ARIETE Approfondimento dedicato: leggi l’oroscopo completo di marzo 2026 per l’Ariete. 🔗 Leggi su Feedpress.me

