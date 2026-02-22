Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari
Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si concludono con le ultime gare, dopo che le medaglie sono state assegnate nel curling femminile e nell’hockey maschile. Le competizioni di oggi includono la gara di sci di fondo sui 50 km in tecnica classica con partenza massale alle 10 al Tesero Cross-Country Skiing Stadium. Le atlete si sfidano per conquistare gli ultimi podi di questa edizione. La giornata si chiude con le ultime sfide di questa manifestazione.
Si chiudono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con le ultime gare: vengono assegnate le medaglie d’oro per l’hockey maschile e per il curling femminileMedaglie e finaliSci di fondo, 50 km tecnica classica mass start donne, ore 10 al Tesero Cross-Country Skiing StadiumCurling donne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Olimpiadi Milano Cortina LIVE: Azzurri in gara oggi + risultati ora #MilanoCortina2026
