Non solo membri della famiglia | la passione per gli animali fa volare l' economia

La crescente diffusione di animali domestici ha portato a un aumento delle spese legate ai servizi pet-friendly, causando un impulso concreto all’economia locale. Confartigianato cesenate evidenzia come questa tendenza abbia portato molte attività a offrire prodotti e servizi specifici per gli animali, coinvolgendo anche negozi, hotel e ristoranti. La presenza di più animali tra le famiglie ha modificato le abitudini di consumo e stimolato nuovi investimenti nel settore. La crescita continua di questo mercato si fa sentire in modo evidente.