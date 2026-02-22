Non solo membri della famiglia | la passione per gli animali fa volare l' economia
La crescente diffusione di animali domestici ha portato a un aumento delle spese legate ai servizi pet-friendly, causando un impulso concreto all’economia locale. Confartigianato cesenate evidenzia come questa tendenza abbia portato molte attività a offrire prodotti e servizi specifici per gli animali, coinvolgendo anche negozi, hotel e ristoranti. La presenza di più animali tra le famiglie ha modificato le abitudini di consumo e stimolato nuovi investimenti nel settore. La crescita continua di questo mercato si fa sentire in modo evidente.
Confartigianato cesenate fotografa un territorio sempre più “pet friendly”, con una presenza crescente di animali domestici nelle famiglie e una pet economy tra i comparti più dinamici dell’ultimo decennio. Un trend che trova piena conferma anche nel Cesenate, dove aumenta l’attenzione verso il benessere degli animali da compagnia e si rafforza il tessuto delle imprese artigiane specializzate. A livello nazionale, quasi quattro famiglie su dieci convivono con un animale domestico e il gatto si conferma tra i protagonisti delle case italiane, insieme ai cani. La spesa per prodotti e servizi dedicati agli animali ha raggiunto nel 2024 quasi 6,7 miliardi di euro, con una crescita negli ultimi dieci anni del 76%, ben superiore all’andamento medio dei consumi familiari. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ozzy Osbourne fa spesso visita i membri della sua famiglia nei loro sogni, parola di JackSecondo quanto dichiarato da Jack Osbourne, Ozzy Osbourne avrebbe la consuetudine di visitare i membri della famiglia nei loro sogni.
