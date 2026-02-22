Moviola Lecce Inter Calvarese promuove Manganiello | Ottima direzione di gara questi gli episodi principali

Calvarese elogia Manganiello per aver diretto bene la partita tra Lecce e Inter, giocata domenica. La scelta di Manganiello come arbitro principale ha suscitato commenti positivi grazie alla gestione fluida del match e a decisioni chiare sugli episodi chiave. Il suo intervento ha mantenuto l’equilibrio tra le squadre e ha evitato polemiche. La sua performance ha attirato l’attenzione degli spettatori e degli addetti ai lavori. La partita si è conclusa con un risultato deciso anche dalla sua presenza in campo.

© Internews24.com - Moviola Lecce Inter, Calvarese promuove Manganiello: «Ottima direzione di gara, questi gli episodi principali»

Inter News 24 Moviola Lecce Inter, Calvarese promuove Manganiello nella direzione di gara del match della 26a giornata. L’analisi dell’ex arbitro. Gianluca Manganiello, arbitro di Pinerolo, ha ricevuto il plauso dell’ex arbitro Gianpaolo Cavalrese per la sua direzione di gara nella sfida tra Lecce e Inter, terminata senza episodi controversi. Nella sua abituale analisi su Tuttosport, Cavalrese ha sottolineato la qualità della gestione del match da parte di Manganiello, evidenziando una prestazione disciplinare corretta e senza errori rilevanti. PRIMO TEMPO CORRETTO E CALMO – « In un primo tempo molto corretto, che vede il 44enne fischiare addirittura soltanto 8 falli, non ci sono episodi degni di nota e le uniche situazioni in cui Manganiello interviene riguardano due cartellini gialli entrambi corretti: prima per De Vrij, che a centrocampo interrompe una potenziale ripartenza di Cheddira; non si può parlare di DOGSO (fallo da ultimo uomo) a causa dell’ampia distanza dalla porta e c’era anche Bisseck nelle vicinanze; poi per Tiago Gabriel, che esagera nel tirare la maglia di Esposito ». 🔗 Leggi su Internews24.com Moviola Lecce Inter: il VAR cancella la perla di Dimarco, gli episodi dubbi del match sotto la direzione di ManganielloIl VAR ha annullato una spettacolare metà campo di Dimarco durante il match tra Lecce e Inter, causando discussioni tra i tifosi. Moviola Lecce Lazio: gli episodi dubbi del match del Via del Mare. La direzione dell’arbitro Chiffi…Analisi degli episodi controversi durante la partita tra Lecce e Lazio, valida per la 22ª giornata di Serie A 202526 al Via del Mare. Dopo richiamo al VAR il direttore di gara revoca il rigore inizialmente concesso all'Inter Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Inter-Juventus, da Ronaldo a Pjanic, da Cuadrado a Kalulu è sempre mai dire arbitri nel derby d'Italia; Ferrara senza parole per Bastoni: Mai visti fischi per 90', la squadra faccia gruppo attorno a lui; Di Napoli: L'Inter ha dato una bella spallata al campionato, ma la Champions va affrontata diversamente. Lecce-Inter, moviola: la rivincita di Dimarco, per Bastoni serata double faceLa prova dell’arbitro Manganiello al via del Mare nell’anticipo della ventiseiesima giornata di serie A Lecce-Inter analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito tre giocatori, la movio ... sport.virgilio.it Moviola Lecce-Inter: Thuram in fuorigioco con la spalla: giusto annullarePur non intervenendo tanto (saranno in totale 18 i falli di gioco fischiati), Manganiello è sempre rimasto in controllo della partita. A contribuire a dare l'indirizzo giusto alla sfida ci sono state ... msn.com Moviola GdS - A #Lecce pomeriggio tranquillo per l' #Inter e per #Manganiello: giusto annullare il gol a #Dimarco x.com Moviola Lecce Inter Gli episodi dubbi del match - facebook.com facebook