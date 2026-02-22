Milan trionfa nella tappa finale Del Toro vince il UAE Tour 2026 battendo Tiberi

Jonathan Milan ha dominato la tappa finale del UAE Tour 2026, vincendo grazie a uno scatto deciso negli ultimi chilometri. La sua vittoria deriva dalla strategia efficace e dalla resistenza mostrata durante la corsa. Con questa vittoria, Milan rafforza la sua posizione tra i favoriti della stagione. La gara ha visto anche Tiberi sfidare forte, ma alla fine ha dovuto arrendersi. La corsa si è conclusa con un grande pubblico sulle strade di Dubai.

Il UAE Tour 2026 conferma la densità di sprint della scena italiana, vede Jonathan Milan al centro della scena e sancisce una partenza di stagione estremamente positiva per Lidl-Trek. Il velocista romano mette a referto una serie di exploit nelle tappe veloci emiratine, salendo sul gradino più alto in tre occasioni e chiudendo al meglio la corsa con la settima e ultima tappa in carryover di Pallone. L'attenzione resta focalizzata sull'abilità di Milan nel gestire i momenti decisivi, mantenendo una consistenza che ha caratterizzato l'intera settimana di corsa. La vittoria di Jonathan Milan rappresenta la terza affermazione personale nel UAE Tour 2026, accompagnata dalla conquista della settima ed ultima tappa.