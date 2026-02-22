LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | la mattinata del Day-2 si chiude con Marc Marquez davanti a Bagnaia Si riparte alle 7.20

Marc Marquez domina la prima sessione di test a Buriram, grazie a un miglior tempo ottenuto in condizioni di pista umida. La sua performance spinge gli altri piloti a spingere di più, mentre Bagnaia si posiziona subito dietro di lui. La giornata si concentra sulla valutazione delle nuove gomme e delle regolazioni aerodinamiche. I team continuano a lavorare intensamente, in attesa delle prossime prove previste nel pomeriggio. La sessione riprende alle 7.20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.02 Si chiude qui la mattinata del Day.2, Marc Marquez rimane in vetta in 1.28.836 con 47 millesimi su Pecco Bagnaia e 116 su Bezzecchi, quarto Alex Marquez a 125, quinto Acosta a 185 mentre è sesto Morbidelli a 235. Settimo Martin a 331 millesimi, poi Ogura a 382, Fernandez a 466, Di Giannantonio a 575 e Marini a 615. Ci rivediamo alle 07.20 per la seconda parte del turno. 07.00 BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE QUI LA PRIMA PARTE DEL DAY2 06.57 Marc Marquez e Morbidelli tornano entrambi ai box e la sensazione è che la mattina sia conclusa qui. 06.54 Di nuovo in pista Marc Marquez per questi ultimi minuti e gira in un ottimo 1:26. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: si chiude la prima parte del Day-1 con Bagnaia in vetta. Si riparte alle 7.20Durante il primo giorno di test a Buriram, Francesco Bagnaia ha conquistato la prima posizione con un tempo di 1.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez sale in vetta davanti a Bagnaia e BezzecchiMarc Marquez conquista la prima posizione nel test di Buriram 2026, grazie a un giro veloce che supera quello di Bagnaia e Bezzchi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: MotoGP, la 2^ giornata di test in Thailandia LIVE; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; Test MotoGP Buriram 2026: Alex e Marc Marquez davanti a tutti, Ducati domina il day 1; LIVE - MotoGP 2026. Test Ufficiali di Buriram (21 e 22 Febbraio).

MotoGP | Test Buriram 2026: La seconda giornata in DIRETTADiretta Test MotoGP - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in collegamento con il circuito di Buriram per la seconda e ultima giornata di test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perde ... motograndprix.motorionline.com

MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata4.00 - I piloti scendono i pista, tra i primi entrare c'è Marco Bezzecchi per l'Aprilia. In pista anche Acosta per la KTM, Rins e Toprak per la Yamaha, Marini per la Honda e Di Giannantonio e ... gpone.com

La cronaca testuale minuto per minuto del Day 2 dei test di MotoGP direttamente dalla pista di Buriram - facebook.com facebook

Jorge Martin fiducioso dopo il suo ritorno in pista: nei test MotoGP di Buriram è 13° con grandi margini di miglioramento. @corsedimoto x.com