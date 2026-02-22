La favola di Bertozzi Il trionfo è una carezza che scaccia ogni paura Così arriva il lieto fine

Bertozzi si distingue per aver trasformato una sfida personale in un esempio di resilienza. La sua determinazione ha portato a risultati concreti, come il successo di un progetto solidale avviato con la comunità locale. La sua energia ha coinvolto molte persone, creando un clima di speranza e collaborazione. La strada non è stata facile, ma la sua tenacia ha fatto la differenza. Ora, il suo percorso continua a ispirare chi cerca una svolta positiva.

. E “tutti (nella Banda Bertozzi) vissero felici e contenti”. Ne libri come nella vita, quest’ultima riga, si cerca come un tesoro. E quando si trova, dopo aver attraversato un sentiero ombroso, fin quasi a perdersi, tutta quella felicità ha il sapore di un sogno. "Così bello da non sembrare vero". E in una notte stellata che dal mare saluta l’inverno, Luca Bertozzi trova il lieto fine con la sua favola. Insieme a lui, con “ In bocca al lupo “ trionfa tra i giganti del Carnevale la carezza di Cappuccetto Rosso che trasforma la paura in fiducia. E con un gesto di coraggio ci insegna che il conflitto, interiore, può essere risolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

SE FOSSI TE SU RAI1: UNA FAVOLA NATALIZIA A LIETO FINE CON LA COPPIA CHIATTI-BOCCI“Se fossi te” è una miniserie natalizia con Laura Chiatti e Marco Bocci, in onda in prima visione su Rai1 domenica 28 e lunedì 29 dicembre.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il premio Aldo Valleroni. Un plebiscito per Bertozzi. Il lupo incanta e trionfa; Viareggio, trionfa In bocca al lupo; Viareggio, il carro del Carnevale che invita a vincere le paure; Carnevale di Viareggio, è l’anno del Lupo: i carri vincitori, le mascherate, retrocessioni e promozioni – Classifiche.

Viareggio, trionfa In bocca al lupoIl carro di Luca Bertozzi si piazza al primo posto tra quelli di prima categoria con la rivisitazione della favola di Cappuccetto Rosso. Al secondo posto I potenti della terra ... rainews.it

Il premio Aldo Valleroni. Un plebiscito per Bertozzi. Il lupo incanta e trionfaSecondo successo per il giovane costruttore viareggino dopo quello conquistato nel 2021. Sul podio si confermano Allegrucci e Avanzini. Comunica Italia ha raccolto oltre 5 mila voti. msn.com

Viareggio, trionfa "In bocca al lupo". Il carro di Luca Bertozzi, che in questi giorni ha letteralmente spopolato sui canali social, si piazza al primo posto tra quelli di prima categoria con la rivisitazione della favola di Cappuccetto Rosso. Al secondo posto "I potenti - facebook.com facebook