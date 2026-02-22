Kebab tossico allarme sicurezza | ecco quando può nuocere alla salute

Un episodio di intossicazione alimentare è stato causato da kebab contaminato consumato in uno street food etnico. La bambina di tre anni e l’uomo di 36 anni hanno manifestato sintomi dopo aver mangiato nello stesso banco. Le autorità hanno immediatamente avviato controlli sul locale. È stato trovato che alcuni ingredienti utilizzati non rispettavano le norme igieniche. La vicenda riporta l’attenzione sui rischi legati al cibo di strada.

Avevano mangiato entrambi in un locale di street food etnico. Una bambina di tre anni e un uomo di 36. Poi, dopo alcune ore, si sono sentiti male. Febbre, pronto soccorso. Stesso locale, in pieno centro a Palermo, momenti diversi. I medici chiedono cosa abbiano ingerito. La risposta è comune: kebab. Nella cartella clinica la diagnosi parla di intossicazione alimentare. Viene presentata una denuncia. Parte un procedimento penale. Il titolare dell’attività, un marocchino di 50 anni, stando alle ipotesi di reato formulate dal sostituto procuratore Giulia Falchi, dovrà difendersi dalle accuse di distribuzione di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica e lesioni personali. 🔗 Leggi su Panorama.it

