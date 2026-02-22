imparare il tedesco con il workshop teatrale di cora chilcott

Cora Chilcott organizza un workshop teatrale per le scuole cittadine, perché vuole aiutare gli studenti a imparare il tedesco in modo pratico e coinvolgente. Durante le sessioni, i ragazzi usano il teatro per parlare e ascoltare la lingua, migliorando la pronuncia e la comprensione. L’iniziativa fa parte del calendario 2026 dell’Acit, che vuole promuovere l’apprendimento attraverso attività creative. La prima sessione si svolge questa settimana in una sala comunale.

Imparare una lingua significa anche abitarla, darle voce e corpo. È da questa convinzione che prende avvio il calendario 2026 dell’ Acit (Associazione culturale italo tedesca), che inaugura le proprie attività con un workshop teatrale destinato alle scuole cittadine. Domani e martedì, negli spazi de Il Dialma - Cantiere Creativo Urbano di via Monteverdi 177, la lingua tedesca diventerà materia viva attraverso l’ improvvisazione scenica. Protagonista dell’iniziativa è l’attrice tedesca Cora Chilcott, già ospite in Italia per tournée organizzate dal Goethe Institut e da diversi Istituti Italo-Tedeschi, tra cui l’Acit spezzina nel 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it

