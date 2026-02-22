Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il valore del PUN, il prezzo dell’energia elettrica, si è attestato a 0,086 €kWh il 22 febbraio 2026 a causa dell’aumento della domanda nel mercato energetico. Il prezzo ha subito variazioni orarie legate alle fluttuazioni nelle produzioni di energia rinnovabile e ai costi delle materie prime. Questo dato riflette le tendenze recenti nel settore, influenzate anche dalle condizioni climatiche. Il mercato elettrico continua a mostrare segnali di instabilità in questa fase.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 22 Febbraio 2026 si attesta a 0,086 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (21 Febbraio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0136 €kWh alle ore 14, mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,13 €kWh alle ore 22. Le ore più economiche della giornata sono risultate quelle centrali, in particolare tra le 13 e le 15, mentre le fasce serali, tra le 19 e le 22, si sono confermate le più costose. Questo andamento evidenzia come la gestione dei consumi possa incidere sensibilmente sulla spesa energetica delle famiglie e delle imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette

Luce e gas, il prezzo all'ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo? Il PUN è salito sin dall'inizio dell'anno e si mantiene stabilmente sopra ai livelli registrati a fine 2025.

Il prezzo del gas al TTF oggi ha toccato nuovamente i 30 €/MWh. I permessi di emissione ETS invece si aggirano sui 68 €/tCO2.