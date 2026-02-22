galaxy s25 caratteristica nascosta che mi fa venire voglia di usare samsung gallery

Il Galaxy S25 include una funzione nascosta che spinge gli utenti a preferire Samsung Gallery. Questa caratteristica, chiamata Instant Slow-Mo, consente di regolare la velocità di specifiche parti di un video. Chi la prova si rende conto di quanto possa essere utile per creare effetti interessanti senza usare app esterne. La funzione si integra perfettamente con l’app di gestione delle immagini, offrendo nuove possibilità creative. Molti utenti si chiedono come sfruttarla al meglio.

l’instant slow-mo è una funzione integrata nell’app Samsung Gallery che permette di modulare la velocità di riproduzione di porzioni video. l’articolo propone una panoramica chiara su come attivarla, modificarla e salvare i clip risultanti, evidenziando anche i benefici rispetto ad altre soluzioni e le utilità esclusive offerte da samsung. instant slow-mo: funzionalità principali della samsung gallery. instant slow-mo — concetti chiave. la funzione disponibile in Samsung Gallery consente di applicare un rallentamento durante la riproduzione di un video premendo a lungo sullo schermo. la variante avanzata presente nell’editor offre quattro velocità selezionabili: 14x, 12x, 1x e 2x, che possono essere applicate a intervalli diversi all’interno dello stesso clip. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche: Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra e S25 FE ricevono le patch di dicembre 2025

Galaxy s25 fe potrebbe essere il segreto meglio custodito di samsungSul fronte degli smartphone Samsung, si fa strada una notizia che tiene banco tra gli appassionati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

I Galaxy S25 arrivano il 22 gennaio: come saranno i prossimi smartphone top di gamma SamsungIl Galaxy S25 Ultra è il modello più atteso. Non dovremmo trovarci di fronte a una rivoluzione rispetto al già ottimo Galaxy S24 Ultra (qui la nostra recensione), quanto a una perfetta evoluzione. Il ... corriere.it

Galaxy S25 Edge, trapelati prezzi e specifiche del super sottile di SamsungSamsung Galaxy S25 Edge si prepara al debutto ufficiale dopo essere stato mostrato in anteprima durante l'evento Unpacked di gennaio 2025 e al MWC 2025 di Barcellona. Il dispositivo, caratterizzato da ... hwupgrade.it

Arriva in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6: potenza AI e prezzi ufficiali È appena arrivata in Italia la nuova gamma SAMSUNG Galaxy Book6, e ci sono alcune novità davvero interessanti! Questi laptop di fascia alta combinano potenza e intelli - facebook.com facebook