Diversi furti in centro preoccupazione fra i commercianti di Finale Emilia

A causa di una serie di furti che colpiscono negozi e locali pubblici nel centro di Finale Emilia, i commercianti manifestano preoccupazione. I malviventi entrano di notte e rubano merce e denaro, creando disagio tra gli esercenti. La crescente ondata di furti si traduce in insicurezza e perdita economica. I negozianti chiedono più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del quartiere. La situazione resta sotto osservazione.

È allarme furti a Finale Emilia, dove negli ultimi tempi si stanno verificando numerosi episodi a danno di negozi e pubblici esercizi del Centro Storico. Razzie che si protraggono da qualche settimane a e che nelle scorse ore hanno riguardato, ultimi in orine di tempo, sia l'Osteria La Fefa che il negozio di telefonia Tech Pec di Giulio Cesare Pecorari. Nel negozio di telefonia, in particolare, oltre al danno di scasso si segnala un bottino importante, pari a diverse migliaia di euro di dispositivi elettronici.

