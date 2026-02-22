Cibo e vino di qualità 1.400 espositori da oggi a martedì

Cibo e vino di alta qualità, sono i protagonisti di due grandi eventi che aprono oggi a BolognaFiere. La presenza di 1.400 espositori porta nel quartiere fieristico prodotti artigianali e specialità locali, attirando appassionati da tutta Italia. I visitatori possono assaggiare nuove creazioni e scoprire le storie dietro ogni prodotto. Le fiere continueranno fino a martedì, offrendo un'occasione unica per conoscere le tendenze del settore.

Iniziano oggi SANA Food e Slow Wine Fair, le due manifestazioni che animeranno i padiglioni di BolognaFiere con 1.400 espositori da 34 Paesi e oltre 150 eventi tra masterclass, cooking show, degustazioni, conferenze, temporary tastings, formazione e appuntamenti off nella città di Bologna, fino a martedì. A SANA Food e Slow Wine Fair, che sono organizzate da BolognaFiere, cibo, vino e territorio tornano a incontrarsi all’insegna dei valori di Slow Food: sostenibilità, eticità, rispetto del lavoro e tutela dell’ambiente, per promuovere produzioni che riducono gli sprechi, valorizzano ciò che beviamo e mangiamo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

