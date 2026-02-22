C’è posta per Te i figli di Annarita chiudono la busta in faccia alla mamma Pubblico inferocito

Durante la puntata del 21 gennaio di C’è Posta per Te, i figli di Annarita hanno rifiutato di aprire la busta alla madre, suscitando reazioni forti nel pubblico. La decisione di non incontrarla ha alimentato discussioni tra gli spettatori, che hanno reagito con scherno e delusione. La scena ha acceso una forte polemica sui social, dove molti hanno criticato il comportamento dei giovani. La vicenda si è conclusa senza un confronto diretto tra madre e figli.

La puntata del 21 gennaio di C’è Posta per Te, in prima serata su Canale 5, ha portato in studio una delle storie più controverse della stagione. Davanti a Maria De Filippi, il tentativo di una madre di ricucire con i figli si è trasformato in un confronto duro, segnato da accuse, ferite mai rimarginate e una decisione finale che ha diviso anche il pubblico. Annarita si rivolge al programma per riavvicinarsi ai figli Luana e Alessio, che da tre anni hanno interrotto i rapporti con lei. Racconta di essere rimasta incinta a 16 anni e di essere andata a vivere con il marito e la sua famiglia, in campagna, in un contesto che descrive come molto patriarcale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

C’è Posta per Te, la busta che si chiude: Annarita rifiutata dai figli perché non lascia il compagnoAnnarita ha deciso di partecipare a C’è Posta per Te dopo che i suoi figli le hanno chiesto di scegliere tra il suo compagno e loro.

L’egoismo dei figli di Annarita a C’è posta per te: pretendono la madre lasci il compagno in cambio della paceAnnarita ha deciso di allontanarsi dal marito, e i suoi figli insistono affinché lasci il nuovo compagno per riabbracciarla.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: C'è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni; Settima puntata Sabato 21 febbraio - C'è posta per te Le puntate | Witty TV; C'è Posta Per Te, un grande amore torna dal passato, tra lacrime e risate: cosa vedremo stasera; C'è posta per te torna stasera su Canale 5: ospiti e anticipazioni della settima puntata.

C'è Posta per Te: le anticipazioni della puntata di sabato 21 febbraioOggi, sabato 21 febbraio, in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De Filippi. comingsoon.it

Gigi D’Alessio a C’è Posta per te per la sorpresa di Giovanna al papà: Noi padri ci sentiamo sempre colpevoliMaria De Filippi racconta a C'è Posta per Te la storia di Giovanna, una figlia che vuole dimostrare a suo padre quanto sia legata a lui. Ad aiutarla in questo momento speciale ha chiamato Gigi ... fanpage.it

A C'è Posta per te, Annarita chiede ai figli di perdonarla dopo aver lasciato il marito per una nuova relazione. Ma i figli pongono un aut aut: o lascia Paolo, o perderà il loro affetto. - facebook.com facebook