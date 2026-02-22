Caldiero Terme-Milan Futuro di Serie D in diretta | tra poco in campo! | LIVE NEWS
Caldiero Terme affronta il Milan Futuro alle 14:30 nella 25ª giornata di Serie D. La partita si gioca sul campo di Caldiero, dove i giocatori cercano di conquistare punti importanti per la stagione. Entrambe le squadre vogliono migliorare la classifica, con l’obiettivo di evitare le ultime posizioni. I tifosi si radunano sugli spalti, pronti a sostenere le proprie squadre fino al fischio finale. La partita sta per iniziare e l’attesa cresce.
Caldiero Terme-Milan Futuro di Serie D in diretta: tra poco in campo! LIVE NEWS Sono da poco ufficiali le formazioni per Caldiero Terme-Milan Futuro, 25^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Soave e Oddo. CALDIERO TERME: Zouaghi, Ruggeri, Petdji, Goglino, Liberati, Locati, Orfeini, Zanetti, Zazzi, Gentile, Zappa. A disposizione: Malusà, Viviani, Furini, Zerbato, Mauri, Gecchele, Baldani, Giannini, Parisi. Allenatore: Christian Soave MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Sala, Eletu; Ossola, Sardo, Traorè; Magrassi. A disposizione: Longoni, Tartaglia, Pagliei, Menon, Colombo, Branca, Geroli, Domnitei, Lontani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan Futuro-Castellanzese di Serie D in diretta | LIVE NEWSSegui in diretta la sfida tra Milan Futuro e Castellanzese, valida per la 16ª giornata del campionato di Serie D 2025-26.
Argomenti discussi: Caldiero Terme-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Milan Futuro a Caldiero per tenersi stretto i play off; CALDIERO TERME v MILAN FUTURO: MATCH PREVIEW; Serie D, programma e arbitri della 25ª giornata. Fidelis Andria-Città di Fasano in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND.
Al Fortunati sbarca il Milan Futuro Il Pavia vuole dimenticare CaldieroPAVIA. Contro un avversario di prestigio come il Milan Futuro, formazione Under 23 rossonera, il Pavia disputerà il primo incontro di serie D allo stadio Fortunati nella stagione 2025-26. Dopo lo 0-3 ... laprovinciapavese.gelocal.it
Milan Futuro settimo in Serie D: classifica aggiornata e prossimo turno di campionatoDi seguito la classifica del Girone B di Serie D aggiornata in seguito ai risultati del weekend, che hanno visto il Milan Futuro cadere in casa contro il Ciserano Bergamo: Folore Caratese ... milannews.it
Questo weekend l’ex giocatore della Juventus ha fatto il suo esordio con la maglia del Chievo in Serie D. Risultato Subentrato nel secondo tempo nella sconfitta 4-1 contro il Caldiero Terme, sesta in classifica del girone B. I veneti rimangono comunque al se - facebook.com facebook
Prima partita in Serie D da dimenticare per #DouglasCosta: il #Chievo è stato travolto 4-1 dal Caldiero Terme nel derby, con Zerbato protagonista grazie a una doppietta. #calcionews24 x.com