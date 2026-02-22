Quando siamo alla penultima giornata della prima fase del campionato danese, Brondby e Sonderjyske procedono appaiati in classifica a quota 32 punti, piuttosto distanti dalla coppia di testa ma comunque in lotta per l’importante terzo posto. I padroni di casa hanno ottenuto solo un punto nelle prime due partite dopo la sosta, e non hanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sonderjyske-Silkeborg (lunedì 16 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiIl Sonderjyske ha conquistato quattro vittorie consecutive prima della pausa invernale, battendo avversari di alto livello come AGF, FCK e FCM.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le Mans-Guingamp: lo streaming gratis del match; Brondby-Sonderjyske lunedì 23 febbraio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici; Le partite di oggi, lunedì 23 febbraio 2026: Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese.

Brondby-Sonderjyske: diretta live e probabili formazioniBrondby-Sonderjyske è una sfida equilibrata tra due squadre appaiate in classifica. Il Brondby vuole reagire dopo l’ultima sconfitta e sfruttare il fattore campo, ... msn.com

Brondby-Sonderjyske (lunedì 23 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/GBAaFxy #scommesse #pronostici x.com