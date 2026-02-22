Atalanta-Napoli Milan-Parma Roma-Cremonese | le partite da non perdere di questo weekend

Atalanta e Napoli si affrontano per la prima volta dopo settimane di tensioni tra le tifoserie, causate da incidenti avvenuti in città. Nel frattempo, Milan e Parma si preparano a sfidarsi in uno scontro decisivo per la zona europea, con i giocatori concentrati sul miglioramento delle prestazioni in vista della fine del campionato. La Roma, invece, cerca di mantenere il ritmo contro la Cremonese, che ha conquistato punti preziosi nelle ultime partite. Questi incontri promettono emozioni intense.

Ultime notizie sulle squadre di Milan e Parma. Il match tra AC Milan e Parma si avvicina, e c'è grande attesa per vedere come le due squadre affronteranno questa importante sfida. I Rossoneri, dopo una serie di risultati deludenti, si trovano a sette punti dal leader Inter, complicando la loro corsa verso il titolo. La segnata partita di metà settimana contro il Como, terminata 1-1, ha lasciato il segno anche sul tecnico Max Allegri, espulso e ora squalificato per il prossimo incontro. Aggiornamenti e infortuni per il Milan.

Pronostici di oggi 22 febbraio: Milan-Parma, Atalanta-Napoli, Roma-CremoneseIl Milan cerca di ridurre il divario di punti con l’Inter, che ha già allungato a +10, dopo la vittoria convincente contro il Parma.

Serie A: Inter DAVANTI, Milan INSEGUE… Juve e Napoli NON MOLLANO

Serie A Ora in campo Milan-Parma. Il Napoli battuto in rimonta 2-1 dall'AtalantaIl Milan per tenere il ritmo dell'Inter e allungare sul Napoli Occasione ghiotta per il Milan: dopo la sconfitta del Napoli, i rossoneri possono allungare e consolidare il secondo posto. I 3 punti per ... msn.com

Atalanta-Napoli, Milan-Parma, Roma-Cremonese e Lazio: le ultimissimeAlle 20.45 spazio a Roma-Cremonese, queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Çelik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Zaragoza, Pellegrini; Malen. CREMONESE ... corrieredellosport.it

Manna a Dazn post Atalanta-Napoli: “Il gol annullato a Gutierrez è imbarazzante. Noi siamo buoni e cari ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro. Questo non è calci x.com