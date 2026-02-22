Alba Parietti cantanti e musicisti | tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026

Alba Parietti annuncia la partecipazione di cantanti e musicisti torinesi al Festival di Sanremo 2026, motivata dall’interesse per il talento locale. La presenza di artisti provenienti da Torino si conferma come un elemento centrale della manifestazione, che si terrà al teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Molti di loro si preparano a esibirsi davanti a un pubblico internazionale, portando sul palco le proprie canzoni più recenti. La sfida tra i partecipanti si fa più vicina.

Mancano poche ore a Sanremo 2026 protagonisti della kermesse che si svolgerà al teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Tra i Big, come svelato da Carlo Conti lo scorso 30 novembre, non c'è nessun torinese, ma c'è Levante, legatissima a Torino, che ha vissuto in città per circa vent'anni e sarà in gara con il brano "Sei tu". La serata dei duetti, quella in cui i Campioni omaggiano una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale, vedrà tra i protagonisti il trombettista torinese Fabrizio Bosso che salirà sul palco con Dargen D'Amico, in gara e Pupo, portando una nuova versione di "Su di noi". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

