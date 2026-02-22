5 falsi miti su zuccheri e carboidrati sfatati dagli esperti

Gli esperti smontano cinque falsi miti su zuccheri e carboidrati, chiarendo che non sono dannosi se assunti con moderazione. Un esempio concreto riguarda lo zucchero naturale della frutta, spesso demonizzato ingiustamente. La spiegazione si basa sulla differenza tra zuccheri semplici e complessi, e sulla corretta quantità da consumare durante la giornata. La discussione aiuta a capire come integrare questi alimenti nella dieta quotidiana senza timori eccessivi.

Negli ultimi anni le proteine hanno conquistato sempre di più la scena, spesso a discapito di carboidrati e zuccheri, finiti invece sul banco degli imputati. Il risultato è che molte persone tendono a evitarli in modo eccessivo, convinte che siano il principale ostacolo a peso forma e salute metabolica. Come ricordano spesso i nutrizionisti, però, i carboidrati non sono il nemico, ma una componente fondamentale di un'alimentazione equilibrata. A fare la differenza sono la qualità e la quantità. Ma quali sono i falsi miti molto diffusi che la scienza invita a riconsiderare? Vediamoli insieme. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

