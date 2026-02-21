Treviso saluta Susy | 30 anni di arte e coraggio contro il tumore 59

Treviso perde Susanna Grasso, nota parrucchiera di 59 anni, che ha combattuto con determinazione contro un tumore al pancreas. La sua lunga battaglia si è conclusa giovedì sera, lasciando un vuoto nel quartiere di viale Battisti, dove gestiva il salone AirdiSusy da trent’anni. La sua forza e il sorriso hanno accompagnato molte clienti nel corso degli anni. La città si prepara a ricordarla con un omaggio pubblico in suo onore.

Treviso piange Susy: un addio alla parrucchiera che ha affrontato la malattia con coraggio. Treviso è in lutto per la scomparsa di Susanna Grasso, storica titolare del salone AirdiSusy in viale Battisti, spentasi giovedì sera all'età di 59 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. La sua morte lascia un vuoto nella comunità, segnata dal ricordo di una professionista appassionata e di una donna che ha affrontato la malattia con dignità e determinazione. Una vita dedicata all'arte dell'acconciatura. Susy, come era affettuosamente chiamata, aveva trasformato AirdiSusy in un punto di riferimento per molti trevigiani.