Spaccio di coppia nel centro storico | uomo e donna finiscono in manette

Un uomo di 57 anni e una donna di 49 sono stati arrestati nel centro storico per spaccio di droga. La polizia ha intercettato la coppia durante un'operazione di controllo e ha trovato sostanze stupefacenti nelle loro tasche. L’uomo, con precedenti, aveva già affrontato denunce simili in passato. La donna, coinvolta nell’attività illecita, è stata fermata mentre si aggirava tra i vicoli. Entrambi sono ora in attesa di essere ascoltati dai magistrati.

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne e una 49enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato hanno notato due soggetti fermi nei pressi di un'attività commerciale in piazza Bellini. In quel frangente, l'uomo, dopo aver prelevato qualcosa da uno zaino, l'ha consegnata a una persona in cambio di denaro; quest'ultima si è poi allontanata frettolosamente. I poliziotti hanno controllato l'abitazione degli indagati dove hanno rivenuto, ben occultati, 3 contenitori di marijuana, un involucro di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.