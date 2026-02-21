Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas oggi al PSV registra un valore di 35,66 euro per megawattora, riflettendo le dinamiche di mercato del momento. La quotazione è influenzata dalla domanda crescente e dalla riduzione delle forniture. Questo dato si traduce in un costo di circa 0,338 euro per metro cubo, considerando il coefficiente di conversione. Le fluttuazioni di oggi mostrano come il mercato del gas continui a rispondere alle variazioni delle condizioni di fornitura.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 21 Febbraio 2026, il prezzo all’ingrosso del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 35,66 euroMWh, che corrisponde a circa 0,338 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 10,7 Smc). Analisi dell’andamento del PSV Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese, quando si erano toccati picchi superiori a 40 euroMWh (circa 0,374 euroSmc). Dopo una fase di volatilità, con oscillazioni tra 32 e 43 euroMWh, il mercato sembra aver trovato una relativa stabilità su valori inferiori ai 36 euroMWh.🔗 Leggi su Quifinanza.itVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 13 febbraio 2026; Valore PSV gennaio 2026: quanto costa il gas oggi; PUN Selectra luce e PSV gas 21 febbraio: buone notizie per i prezzi dell’energia; Le Migliori Offerte Gas Metano di Febbraio 2026. Quanto costa un metro cubo di gas oggi? Novità e dettagli per risparmiare in bollettaSapere quanto costa un metro cubo di gas oggi è fondamentale per chi desidera gestire in modo efficace le proprie spese. Ecco tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Offerte gas a febbraio 2026 a partire da 0,3550€/SmcLe offerte gas a febbraio 2026 possono aiutare le famiglie italiane a risparmiare un po’ su questa voce di spesa: ecco le tariffe a partire da 0,3550€/Smc. facile.it Cinepark Multisala Cento. Spandau Ballet · Gold. Oggi, mercoledì 18 Febbraio Cinema a prezzo ridotto per tutti (+0,50€ Film Top – esclusi anteprime e film evento) Non aspettare il weekend: stasera le emozioni si vivono sul grande schermo Progr - facebook.com facebook Il prezzo del gas al #TTF oggi ha toccato nuovamente i 30 €/MWh... goodnews... I permessi di emissione ETS invece si aggirano sui 68 €/tCO2. x.com