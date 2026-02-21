Posizioni economiche ATA il simulatore per esercitarti a superare l’esame

Il test finale per il personale ATA, previsto per valutare le nuove 46mila posizioni economiche, è stato posticipato a fine febbraio. La causa di questo rinvio è legata a ritardi nelle procedure di aggiornamento delle graduatorie, che coinvolgono molte scuole in tutta Italia. Nel frattempo, è disponibile un nuovo simulatore online per aiutare gli interessati a prepararsi al meglio. La data precisa del test sarà comunicata a breve.

Posizioni economiche ATA, ecco come sarà organizzata la prova finale. Tutte le info utili

