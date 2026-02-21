Parma Cuesta pre-Milan | A San Siro per vincere Ndiaye Ecco le novità su Suzuki
Parma si prepara alla sfida contro il Milan, con Cuesta che sottolinea l’obiettivo di ottenere i tre punti e Ndiaye pronto a mostrare il suo talento. Il difensore ha parlato di come la squadra voglia entrare in campo con determinazione e concentrazione, senza sottovalutare l’avversario. Durante la conferenza, sono state annunciate alcune novità sulla formazione, tra cui l’eventuale coinvolgimento di Suzuki. I ducali puntano a fare risultato a San Siro.
La personale lettura dell’allenatore punta a un approccio consistente e concentrato, orientato a ottenere punti in trasferta senza inciampare in eccessi di fiducia. L’obiettivo dichiarato è giocare con visione chiara e una certa aggressività controllata, mantenendo l’equilibrio tra fase difensiva e sviluppo offensivo per incorrere in una prestazione competitiva. La situazione degli elementi a disposizione è valutata con attenzione: la disponibilità di Ndiaye è da definire, mentre si valutano le condizioni degli altri componenti; potrebbero rientrare Drobnic e Mena Martinez della Primavera. Si attende l’ultimo allenamento per definire la formazione, con l’obiettivo di sfruttare al massimo i punti di forza della squadra.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». Poi l’annuncio su SuzukiCarlos Cuesta ha dichiarato che il Parma è pronto a giocarsi punti importanti a San Siro, dove affronta il Milan.
Leggi anche: Conferenza stampa Cuesta pre Pisa Parma: «Sappiamo dell’importanza della partita. Due squadre con tanta voglia di vincere. Ecco cosa servirà. Ecco come stanno loro due»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dal Milan al Milan, è un Parma che viaggia a ritmo Europa; Cuesta vs Allegri: non tutti i cortomusi sono uguali; 2-1 Parma al Tardini: le voci di Cuesta, Strefezza, Bernabé e Pellegrino Streaming | DAZN IT; Milan-Parma: orario e dove vederla in TV e streaming.
Parma, Cuesta: Come si approccia il Milan? Facendo il nostro meglioLe ultime due vittorie consecutive in campionato hanno portato il Parma a otto punti di distanza dalla zona rossa della classifica, ma il lavoro non è. tuttomercatoweb.com
Probabili formazioni Milan-Parma: riecco Rabiot! Cosa filtra su Leao, Pulisic e StrefezzaProbabili formazioni Milan Parma - Le possibili scelte di Allegri e Cuesta per il match della 26^ giornata di Serie A ... fantamaster.it
Nuovo #SanSiro, torna la valutazione di impatto ambientale messa da parte quasi un anno fa x.com
«L'ORA DI NICLAS! FÜLLKRUG SCALDA I MOTORI PER IL PARMA: SARÀ LUI IL TITOLARE A SAN SIRO ALLEGRI PENSA AL CAMBIO DI ROTTA PER ABBATTERE IL MURO DUCALE!» #Fullkrug #MilanParma #SerieA #Gazzetta #SanSiro #San - facebook.com facebook