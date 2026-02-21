Parma Cuesta pre-Milan | A San Siro per vincere Ndiaye Ecco le novità su Suzuki

Parma si prepara alla sfida contro il Milan, con Cuesta che sottolinea l’obiettivo di ottenere i tre punti e Ndiaye pronto a mostrare il suo talento. Il difensore ha parlato di come la squadra voglia entrare in campo con determinazione e concentrazione, senza sottovalutare l’avversario. Durante la conferenza, sono state annunciate alcune novità sulla formazione, tra cui l’eventuale coinvolgimento di Suzuki. I ducali puntano a fare risultato a San Siro.

La personale lettura dell'allenatore punta a un approccio consistente e concentrato, orientato a ottenere punti in trasferta senza inciampare in eccessi di fiducia. L'obiettivo dichiarato è giocare con visione chiara e una certa aggressività controllata, mantenendo l'equilibrio tra fase difensiva e sviluppo offensivo per incorrere in una prestazione competitiva. La situazione degli elementi a disposizione è valutata con attenzione: la disponibilità di Ndiaye è da definire, mentre si valutano le condizioni degli altri componenti; potrebbero rientrare Drobnic e Mena Martinez della Primavera. Si attende l'ultimo allenamento per definire la formazione, con l'obiettivo di sfruttare al massimo i punti di forza della squadra.

Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». Poi l’annuncio su SuzukiCarlos Cuesta ha dichiarato che il Parma è pronto a giocarsi punti importanti a San Siro, dove affronta il Milan.

