Pagelle Cagliari Lazio | Palestra fiammante Mina ingenuo Delude l’attacco biancoceleste VOTI

Il calcio ha mostrato un Cagliari più solido e un attacco laziale senza incisività, a causa di una difesa biancoceleste troppo lenta. Caprile si distingue con una prestazione sicura, mentre Mina paga un’ingenuità che ha aperto spazi agli avversari. Zé Pedro e Dossena mantengono il ritmo, ma l’intera squadra fatica a trovare continuità offensiva. Il match si conclude con un risultato che evidenzia le difficoltà nel finalizzare le occasioni create.

© Calcionews24.com - Pagelle Cagliari Lazio: Palestra fiammante, Mina ingenuo. Delude l’attacco biancoceleste VOTI

